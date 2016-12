Partita per la pace, Aboutreika: "Non gioco con i sionisti"

14:14 - Mohamed Aboutreika non parteciperà alla Partita interreligiosa per la Pace organizzata da Javier Zanetti su suggerimento di Papa Francesco. Il calciatore egiziano ha twittato il gran rifiuto: "Ho detto no per la partecipazione di sionisti. Stiamo dando un esempio alle nuove generazioni". Aboutreika, noto per aver sfoggiato una maglia pro-Gaza dopo un gol, non ha gradito la presenza dei calciatori israeliani Benayoun, Hemed e Auate.

Pensata appositamente per favorire il dialogo tra le diverse religioni, la Partita della Pace in programma il primo settembre all'Olimpico registra dunque una defezione importante. Aboutreika, considerato il miglior giocatore della storia egiziana, è noto per le sue posizioni a favore dei palestinesi ed è solito festeggiare ogni gol inginocchiandosi verso la Mecca. Gli scontri in corso nella striscia di Gaza hanno reso il clima ancor più teso: con ogni probabilità il campione egiziano si è sentito gli occhi del mondo arabo addosso e a deciso di non scendere in campo.



Resta ora da capire come si comporterà l'altro giocatore egiziano invitato da Javier Zanetti a Roma, il difensore 39enne dell'Al-Ahly Wael Gomaa. Ha invece assicurato la sua partecipazione il turco Emre Belozoglu, ex centrocampista dell'Inter e musulmano praticante, così come il milanista Sulley Muntari, anche lui di religione islamica.



Tra gli altri giocatori in campo all'Olimpico, allenati da Wenger e Martino e capitanati da Zanetti e Buffon, anche Pirlo, Messi, Baggio, Zidane, Ronaldinho ed Eto'o.