Parma stoppato da Pinilla: vince il Cagliari 1-0

18:50 - Frena ancora il Parma nella sua corsa a un posto in Europa League. I ducali di Donadoni dopo la sconfitta interna con l'Inter, cadono anche sul campo del Cagliari battuti 1-0 da un rigore di Pinilla al 34'. Decisivo l'intervento scomposto di Lucarelli su Dessena che ha causato il penalty. Nella ripresa Parma in dieci per l'espulsione di Felipe per fallo di reazione, ma è bravo Silvestri ad evitare il pareggio di Amauri con una parata miracolosa.

LA PARTITA

Al triplice fischio finale di Gervasoni gli stati d'animo sono agli antipodi e diversamente proprio non potrebbe essere. L'1-0 del Sant'Elia, infatti, porta in dote la salvezza per il Cagliari mentre mette in forte discussione la qualificazione europea per il Parma di Donadoni, alla seconda sconfitta consecutiva e alla terza partita senza vittorie. La sensazione, avuta nitidamente anche in Sardegna, è che la benzina sia ormai agli sgoccioli dopo un inverno esaltante. L'obiettivo Europa League resta alla portata visto il solo punto di distanza dal sesto posto, ma la concorrenza - vista come Verona, Lazio e Torino - ha compiuto il sorpasso. Sarà questione di dettagli.

Dettagli che sul campo hanno premiato un Cagliari compatto e quadrato, subito pericoloso con il palo colpito da Eriksson al 5' e mai in difficoltà nonostante i tentativi di Cassano davanti. L'episodio che cambia la partita però arriva al 34' con il calcio di rigore assegnato da Gervasoni per una manata di Lucarelli in area su Dessena: dal dischetto Pinilla non sbaglia firmando l'1-0 che resisterà fino alla fine.

Di sussulti per cambiare il tutto nella ripresa però ce ne sono stati. A iniziare dalla follia di Felipe che al 53' si è preso un cartellino rosso per una plateale manata in faccia a Rossettini. Ma sono i portieri a rendersi protagonisti sul campo. Da una parte Mirante compie un grande intervento su Sau al 63' mandando in angolo il destro a giro dell'attaccante sardo. Dall'altra, Silvestri, compie due miracoli prima su Amauri all'83' e poi su Acquah nel finale. Interventi che blindano il risultato e fanno partire la festa in tutta la Sardegna.



LE PAGELLE

Silvestri 7 - Bagna l'esordio in Serie A con una prestazione che non dimenticherà mai. Due grandi interventi salvano il risultato e lo rendono il migliore in campo.

Cassano 6 - E' l'unico a provarci davvero ad accendere la luce, ma non trova l'appoggio dei compagni. Pericoloso, ma non troppo.

Dessena 6,5 - Con il suo agonismo di fatto decide la partita. Si conquista con la forza il rigore della vittoria.

Felipe 4,5 - Il caldo gli dà alla testa. Dopo uno scontro in area con Rossettini perde il controllo e si fa espellere. Dopo viene trattenuto a forza solo da Pinilla



IL TABELLINO

CAGLIARI-PARMA 1-0

Cagliari (4-3-3): Silvestri 7; Pisano 6 (29' st Perico 6), Rossettini 6, Astori 6,5, Avelar 6; Dessena 6,5, Conti 6,5, Eriksson 6,5; Ibraimi 6, Sau 6 (35' st Cossu sv), Pinilla 6,5 (48' st Loi sv). A disp.: Carboni, Oikonomou, Bastrini, Del Fabbro, Murru, Tabanelli. All.: Pulga 6

Parma (4-3-3): Mirante 6,5; Cassani 5,5, Felipe 4,5, Lucarelli 5, Gobbi 5,5 (25' st Molinaro 5,5); Acquah 6, Gargano 5,5 (30' st Schelotto 5,5), Parolo 5; Biabiany 5, Cassano 6, Palladino 5 (10' st Amauri 6). A disp.: Bajza, Pavarini, Rossini, Galloppa, Obi, Munari, Mauri, Marchionni, Sall. All.: Donadoni 5,5

Arbitro: Gervasoni

Marcatori: 35' rig. Pinilla

Ammoniti: Pinilla (C); Gobbi, Cassani (P)

Espulsi: 8' st Felipe (P) per reazione violenta