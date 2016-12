Parma, ricorso al Tas: Ghirardi verso il no

15:13 - L'esclusione del Parma dall'Europa League potrebbe avere effetti devastanti su Tommaso Ghirardi, che dopo aver minacciato un disimpegno del calcio, ha convocato una conferenza stampa per le 15.30 di oggi a Collecchio. Il presidente potrebbe rinunciare al ricorso presso il Tas di Losanna. La sentenza del Coni appare inappellabile e il tribunale dello sport si è già dichiarato "incompetente" di fronte al Rayo Vallecano per la medesima richiesta.

Il club spagnolo, l'estate scorsa, si era visto negare la licenza Uefa dopo aver ottenuto la qualificazione sul campo. Ma il ricorso al Tas era risultato inutile: il tribunale l'aveva respinto perché la decisione non rientrava nelle sue competenze. Col Parma potrebbe accadere la stessa cosa, per questo Ghirardi sta valutando con attenzione i prossimi passi. Spendere altri soldi per un ricorso che non verrà accettato, non sembra una mossa azzeccata. Da qui l'idea di rinunciarvi. Oggi la Federcalcio comunicherà all'Uefa l'elenco definitivo delle società che hanno ottenuto la licenza Uefa. Al Parma è stata "negata in via definitiva" dall'Alta Corte del Coni, dopo la bocciatura ricevuta dalle due commissioni incaricate. Per questo in Europa League giocherà il Torino.