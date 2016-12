Parma, Melli a Mazzarri: "E' un cogl...". Poi le scuse

22:32 - "Ogni volta che vedo le conferenze stampa di Mazzarri mi sorge sempre un dubbio: ma è proprio così coglione o pensa davvero che lo siamo noi???? Probabilmente sono vere entrambe le cose...". Messaggio indirizzato all'allenatore dell'Inter, scritto e firmato da Alessandro Melli, team manager del Parma, postato su un social network e poi subito rimosso. Confermato però e destinato a creare un caso. Per ora nessuna spiegazione e nessuna replica.

LE DOPPIE SCUSE

E qualche ora dopo, Melli e il Parma hanno fatto le doverose scuse a chi di dovere. Ecco il comunicato:

Dopo quanto apparso sul proprio profilo Facebook, il team manager Sandro Melli chiede scusa: 'Desidero scusarmi con Walter Mazzarri per quanto ho scioccamente scritto sabato e mi scuso con il Parma per il comportamento tenuto".

Il Parma Fc a sua volta si scusa con il tecnico e con l'Inter per questo “spiacevole episodio che ha visto come protagonista un proprio dirigente".