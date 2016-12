Parma, Ghirardi ritira le dimissioni 

18:23 - Prima si dimette, poi ci ripensa. Dopo aver lasciato l'Fc Parma lo scorso maggio, Tommaso Ghirardi torna in campo per il suo club. In una conferenza stampa a Collecchio ha dichiarato di aver ritirato le dimissioni perché "se avessi abbandonato il Parma questo club non avrebbe resistito, dopo le batoste inferte dalla Uefa. Non me la sono sentita". Martedì scorso c'era stato il consiglio d'amministrazione e lì Ghirardi ha maturato la sua scelta.

"Non potevo tradire la fiducia che mi ha dato questa gente" ammette Ghirardi, "perciò ho pensato di tornare in sella". Il presidente ha rivelato che dopo la "batosta" europea di quest'estate "bisognava ripartire da basi forti e queste basi sono i nostri tifosi, la nostra squadra, la nostra società".

A chi ha fatto notare che voleva cedere il club, Ghirardi ha risposto che era sua intenzione vendere, "ma non l'avrei regalato. Mi sarei accontentato di riprendermi quanto speso, ad ogni modo nessuno si è fatto avanti facendo sì che il mio abbandono significasse far sparire questo club e non me la sono sentita".

"Ieri ho comunicato la decisione al sindaco (Federico Pizzarotti ndr), che ha sostenuto la mia scelta" rivela il presidente. Poi ringrazia, sia Pietro Leonardi, amministratore delegato del Parma, e l'allenatore Donadoni: "Hanno creduto nella mia voglia di calcio e sono rimasti, non era scontato".

Per quanto riguarda il 'caso' Uefa, Ghirardi si è detto fiducuioso dell'operato della Figc: "Confido in questo nuovo corso di Tavecchio, che ci dia risposte chiare". Non prova astio nei confronti del Torino: "Il Toro è arrivato dietro di noi, ma detto questo gli auguro di fare bene in Europa League".

Per quanto riguarda la cessione del Parma, il numero 1 ha commentato che "non ci sono state offerte degne, all'altezza del club". Ghirardi smentisce anche di aver voluto investire in altri club.

Molti sono stati gli attestati di stima al presidente dopo le dimissioni: "Cassano mi mandava messaggi anche dal Brasile. Ma non è stato l'unico. Anche Javier Zanetti e Inzaghi mi hanno chiamato per darmi sostegno".