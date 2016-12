Parma, Ghirardi: "Noi siamo motivati, Cassano è maturato" 

15:53 - Il presidente Tommaso Ghirardi in esclusiva prima della sfida con il Milan: "Non mi aspettavo di arrivare a questa partita con 8 punti di vantaggio. Sono sincero. Il Milan oltre ad essere una grande squadra è anche un club importante per cui questa classifica è inaspettata. Ma c'è da dire che noi stiamo facendo un ottimo campionato, disputato da un grande gruppo e guidato da un grande allenatore. Una combinazione che ci ha portato in una posizione per noi inusuale".

C'è timore che mister Donadoni possa essere finito nel mirino di club importanti? "Per fortuna il nostro exploit in questo senso non ha influito. Nessuno al momento ha bussato alla nostra porta per lui. Però gli auguro in futuro di allenare realtà importanti, se lo merita".

Europa League? "Voglio essere realista. Siamo tutti molto contenti di quanto stiamo facendo ma teniamo i piedi per terra. La strada per l'Europa è ancora molto lunga, piena di test difficili. Con il Milan la gara in questo senso è importante ma non fondamentale. Mi aspetto dal Parma il carattere, la determinazione, l'umiltà e l'agonismo che hanno caratterizzato le nostre prestazioni fin qui".

Infine sull'ipotesi del ritorno di Antonio Cassano in Nazionale: " Lui è uno dei migliori in Italia, tutti lo sanno. E' un professionista, è molto maturato. Il sogno di andare al Mondiale lo sta facendo impegnare in questa stagione ancora di più. Gli auguro di andare in Brasile, il suo è un talento limpido, lo conosciamo tutti, che potrebbe far comodo".