Parma, Ghirardi irremovibile: "Club sempre in vendita"

15:28 - Il tempo sistema tutto. Ma non sempre è così. Il presidente del Parma Ghirardi non ha smaltito la rabbia e la delusione per l'esclusione dall'Europa League. Perciò non cambia idea sulle sue dimissioni e conferma di cercare di acquirenti per il club. Così all'assemblea di Lega: "Se non cambia il calcio non cambiano le mie decisioni, e siccome non ho fiducia che succeda credo sia difficile". Si può riassumere tutto in una parola: disaffezione.

Sulla vendita del Parma ha detto che per ora non ci sono offerte, ma ha anche aggiunto: "Non cerco manifestazioni di interesse chiacchierate, ma cose serie. Non lascerò comunque andare la società allo sfascio". Ma risuonano potenti ancora una volta e a distanza di un mese circa le sue parole sul suo disamore per il calcio: "Sarà difficile che torni allo stadio da tifoso. Ho fatto sport per divertimento e ho raggiunto l'Europa League, alla quale non mi hanno fatto partecipare. Così non ci sto. Al Parma mancherà un timoniere appassionato". Triste epilogo di una triste storia.