Parma, Ghirardi gongola: "Leonardi e Donadoni i miei gioielli" 

19:13 - Il sesto posto in classifica e l'Europa a portata di mano. In casa Parma i sorrisi si sprecano dopo il 4-2 a San Siro col Milan: "Stiamo facendo un ottimo campionato - ha ammesso il presidente Ghirardi -. Europa? Ci proveremo e speriamo di fare qualcosa di importante". Il merito per il numero uno gialloblù è di Leonardi e Donadoni: "Sono i miei gioielli. Vorrei tenere Roberto altri 4-5 anni, ma è giusto che valuti un top club".

La crescita del Parma è costante da ormai diverse stagioni: "Stiamo facendo quello che avevamo programmato - continua Ghirardi a Radio Anch'io Lo Sport -, è qualcosa di eccezionale. Sono orgoglioso di questa squadra che sta portando il Parma ad alti livelli. Siamo nati in Serie B e stiamo lanciando giocatori a livelli importanti. E' un sogno, sono contento che molte realtà cerchino i nostri gioielli". Merito da condividere con la dirigenza, soprattutto con il ds Leonardi: "E' la risorsa più importante del club e vogliamo prolungare ancora il suo contratto. Mi dispiace che non vada in un grande club, ma me lo tengo stretto". Discorso diverso invece per Roberto Donadoni: "Lui è l'altra anima portante del Parma, sta facendo crescere tecnicamente e mentalmente la squadra portando un grande equilibrio. Forse per me gli farei un contratto di altri quattro-cinque anni, ma non posso tarpare le ali a un grande personaggio del calcio italiano. Farò di tutto per trattenerlo, ma se arrivasse un top club è giusto che prenda in considerazione la possibilità".

Il leader in campo invece è Antonio Cassano: "Lo stiamo gestendo bene, ma solo perché lui si sta comportando bene. A gennaio c'è stata qualche incomprensione dovuta a qualche telefonata che lo ha destabilizzato. E' legato alla Samp per questioni familiari, ma si è integrato anche a Parma. Rimarrà finché lo vorrà".