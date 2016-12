Parma, Donadoni sicuro: "Siamo in emergenza ma tireremo fuori qualcosa in più"

14:27 - Il Parma, nel recupero della sfida della 22esima giornata di campionato contro la Roma, dovrà fare a meno dei molti infortunati, ma Donadoni non si fascia la testa:"Siamo in condizioni di emergenza, ma a volte le difficoltà aiutano tutti a tirar fuori qualcosa di più. Non dobbiamo pensare di limitare i danni". L'ultimo forfait arriva dall'attacco: "Cassano ha preso una botta alla caviglia e non ho intenzione di rischiarlo".

Donadoni deve affrontare l'emergenze infortuni. Nella sfida con la Roma potrebbe cambiare anche modulo di gioco:"il sistema con cui scenderemo in campo sarà condizionato dalle disponibilità dei giocatori. È inutile negarlo: siamo in emergenza. Voglio valutare le condizioni fisiche di Paletta: ieri non era al meglio a causa dell'attacco influenzale di cui è stato vittima nei giorni scorsi. In caso di sua assenza, sarà necessario trovare una soluzione alternativa: Felipe è squalificato, Rossini è rientrato in gruppo da poco. Abbiamo solo Lucarelli come centrale".



Il tecnico gialloblù torna sulle due sconfitte consecutive prendendone il lato positivo: "Le ultime due gare ci hanno visto uscire sconfitti dal campo. A Torino e a Roma, tuttavia, non meritavamo di perdere. La vicinanza dei match non ha aiutato una rosa che, attualmente, deve recuperare diverse pedine. È mancato qualche giocatore in grado di offrire nuova energia. Domenica avevamo quattro calciatori della squadra Primavera in panchina".

Nella conferenza stampa della vigilia del recupero della 22esima giornata c'è tempo anche per un pesce d'aprile. Infatti, alcuni giornali emiliani riportavano la notizia dell'imminente acquisto di Iaquinta: È la prima volta che sento questa notizia. Perchè allora non aspettarci Messi? Puntiamo al massimo, già che ci siamo""



Infine, Donadoni chiude con l'elogio ai giallorossi: "La Roma ha una rosa di prima qualità. Sono sicuro che il lavoro di Garcia sia stato determinante per vivere una stagione di questo livello. Non sarà una partita semplice per noi. Faremo tutto ciò che attualmente è nelle nostre possibilità per ottenere un risultato positivo".

I CONVOCATI: NON CI SONO CASSANO E PALETTA

Amauri, Acquah, Bajza, Biabiany, Cassani, Cerri, Galloppa, Gobbi, Jankovic, Lucarelli, Marchionni, Mauri, Mirante, Munari, Molinaro, Obi, Palladino, Parolo, Pavarini, Rossini, Sall, Schelotto.