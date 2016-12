Parma, Cassano: "Mondiali? Ci spero, ho anche perso 10 chili..."

09:17 - E' un Cassano tirato a lucido quello che in casa del Milan ha siglato una doppietta. L'obiettivo è l'Europa con il Parma, ma anche il Mondiale: "Ho perso 10 chili per andare in Brasile. Mi piacerebbe tanto perché non l'ho mai giocato, se ci fosse una possibilità sarei contento". FantAntonio è stato fischiatissimo: "Non mi interessa, sono interista e orgoglioso di esserlo". La moglie su Twitter ironizza con quattro pere: "Buona merenda".

Una doppietta per sé, per il Parma e di riflesso anche per Prandelli. Cassano ha dato il meglio di sé a San Siro dimostrando di essere al top della forma proprio contro i suoi ex tifosi la cui accoglienza non è stata di certo trionfale: "Dei fischi non mi interessa nulla. Sono interista ed orgoglioso di esserlo, di tutto il resto non me ne frega niente. Questo è un momento molto bello per me - ha continuato Cassano - e col Parma possiamo arrivare molto lontano. Non perdiamo da sedici partite e possiamo fare anche meglio". Impossibile non pensare a una convocazione per i Mondiali da parte del ct Prandelli: "Io ci spero, ho anche perso 10 chili pur di andarci. Mi piacerebbe molto, se c'è una possibilità sarei contento. Incrocio le dita".

CAROLINA SU TWITTER POSTA 4 PERE: "BUONA MERENDA"

A soffiare sul fuoco di un pomeriggio difficile per i tifosi del Milan, ci ha pensato Carolina Marcialis, moglie di FantAntonio. Su Twitter, subito dopo il fischio finale, la Marcialis ha postato una foto di 4 pere commentando "buona merenda". Immediate le reazioni dei tifosi, divisi tra pro e contro il commento, con una buona parte di risposte censurabili.