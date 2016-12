Parma, Biabiany: "Spero di tornare presto"

12:44 - Il primo pensiero di Antonio Cassano dopo la vittoria e i due gol che hanno regalato al Parma i primi tre punti stagionali è andato al compagno di squadra Biabiany, costretto allo stop agonistico per un'aritmia cardiaca. "La doppietta è per lui, una persona a cui voglio tanto bene". Attraverso il suo profilo Twitter, il francese ha ringraziato tutti. "Grazie a tutti per il sostegno, spero di tornare presto sul campo a lottare con miei compagni...".

Grazie a tutti per il sostegno, spero di tornare presto sul campo a lottare con miei compagni... intanto oggi ottima prestazione forza

— Jonathan Biabiany (@jlbiabiany) 21 Settembre 2014