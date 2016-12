Parma, Biabiany si ferma per una aritmia cardiaca

17:59 - Jonathan Biabiany soffre di un'aritmia cardiaca. Lo ha comunicato l'ad del Parma, Pietro Leonardi, durante una conferenza stampa: "Si tratta di una patologia comparsa l'1 settembre e mai avuta prima. Tornerà in campo quando la sua salute non sarà a rischio". L'anomalia si è evidenziata durante le visite mediche con il Milan: "I medici ci hanno comunicato questa problematica solo dopo la mancata chiusura della trattativa fra noi e i rossoneri".

Biabiany, il cui trasferimento al Milan non si è concretizzato (nonostante le foto di rito con la sciarpa rossonera al collo), "il 10 luglio aveva sostenuto a Parma una visita di idoneità sportiva, idoneità poi ottenuta. Ma il primo settembre - aggiunge Leonardi - è comparsa un'aritmia cardiaca mai avuta prima e abbiamo stoppato immediatamente l'attività agonistica del calciatore. Per il rispetto della privacy abbiamo omesso una verità in questi giorni. Jonathan rientrerà in campo solo quando ci saranno i presupposti per la totale sicurezza della sua salute". Il giocatore non era stato convocato da Donadoni nemmeno per la gara di campionato, proprio contro il Milan, di domenica scorsa al Tardini.