Parla l'ultras della Roma Daniele De Santis: "Ciro Esposito? Non ho sparato io"

18:15 - "Non sono stato io a sparare": questa la prima dichiarazione di Daniele De Santis, subito dopo essere stato fermato dalla Polizia con l'accusa di tentato omicidio del tifoso del Napoli Ciro Esposito. Gli investigatori non ci credono: pesano le testimonianze e le immagini raccolte dalla Scientifica. Per confermare la colpevolezza, si attende solo l'esito dell'esame del guanto di paraffina, che dovrebbe arrivare a giorni.

Tre testi incastrano tuttavia De Santis. Nell'informativa della Digos inviata alla procura di Roma, infatti, vi sono le dichiarazioni di tre testimoni che hanno visto l'ultrà della Roma esplodere i colpi di pistola contro il gruppo di supporter napoletani che lo aggrediva. Secondo le testimonianze, De Santis sarebbe stato comunque l'unico ad esplodere i petardi, gesto che ha poi scatenato la reazione dei napoletani. Daniele De Santis è stato aggredito da un gruppo di tifosi partenopei incappucciati e armati di spranghe. E' quanto contenuto nell'informativa della Digos, una ventina di pagine, inviata alla Procura di Roma, in merito agli episodi di violenza avvenuti a Roma qualche ora prima della finale di Coppa Italia. La polizia sta tentando di identificare chi ha preso parte al gruppo di assalitori.