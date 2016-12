Paolo Cannavaro al Sassuolo, da Fabio tweet contro De Laurentiis

15:16 - Il passaggio di Paolo Cannavaro dal Napoli al Sassuolo non è andato proprio giù al fratello Fabio Cannavaro, che da Dubai scrive un tweet al veleno rivolto al club partenopeo. "In bocca al lupo Paolino e complimenti a chi ti ha fatto sentire un estraneo a casa tua", si legge nel messaggio polemicamente indirizzato al presidente Aurelio de Laurentiis, al tecnico Rafa Benitez e a tutta la dirigenza del club azzurro.

PAOLO CANNAVARO: "VIA CON ORGOGLIO"

Più soft invece le parole di addio del diretto interessato al Napoli. ''Non sono più un calciatore del Napoli, almeno per il momento. Lascio Napoli a malincuore, il mio desiderio era quello di terminare qui la mia carriera qui, ma non mi è stata data questa possibilità. Si va avanti e resto orgoglioso di quello che ho fatto", ha detto Paolo Cannavaro, il giorno dopo aver firmato il contratto che lo lega a Sassuolo, a Radio CRC. "In questi sei mesi - spiega - sono stato in silenzio, potevo dire tantissime cose ma non mi andava perché sono un professionista ed ho accettato silente tutto ciò che dovevo accettare lavorando anche di più. I miei compagni mi hanno sempre seguito, sono stato un esempio per loro, ma a volte bisogna guardare altro e credo che mi faccia anche bene andare a giocare un po'. Sono un calciatore che disputa 40 partite all'anno in media e restare fermo poteva condizionare il mio finale di carriera. Ecco perché poi ho scelto, insieme alla società, di andare a giocare al Sassuolo. Il futuro poi si vedrà''. ''Roma-Napoli l'ultima gara in campo? Quando parlo di silenzio - aggiunge l'ex capitano del Napoli - intendo anche questo. E' solo un dato di fatto che coincide con quella partita. Ma non penso che quella partita abbia condizionato qualcosa all'interno della società o delle scelte. Roma-Napoli è stata una partita sfortunata negli episodi e purtroppo è stata una giornata storta per me, come capita ad ogni calciatore. Ma non c'e' nulla dietro la mia esclusione per causa di partite sbagliate''. ''Voglio salutare e ringraziare tutti quanti per questi 7 anni e mezzo a Napoli molto intensi. Non voglio lacrime - dice ancora Cannavaro - ma solo sorrisi perché l'azzurro mi ha portato grande gioia. Ieri mattina sono andato al campo, molti compagni hanno cercato di farmi cambiare idea in corsa di farmi rimanere qui: ecco, per me questa è stata una grande vittoria che mi ha reso orgoglioso. Gli steward e i magazzinieri hanno pianto per me, e questi sono gesti che non dimentico mai, li porterò sempre con me''. ''Il mio auspicio? I miei compagni - osserva il neo acquisto del Sassuolo - sanno bene che sono il primo tifoso del Napoli e anche se adesso sono lontano, hanno la mia stima e la mia fiducia. Sono tutti calciatori eccezionali, ma prima di tutto uomini, che combatteranno fino all'ultimo per arrivare in alto in classifica. Il Napoli ha tutte le carte in regola per ritornare subito nei primi posti, giocare da protagonista in ogni competizione come abbiamo fatto finora, e provare a vincere un trofeo tentando anche di acciuffare la Juventus che purtroppo per noi e purtroppo per gli altri sta andando a velocità supersonica e sara' difficile raggiungerla''. ''A Sassuolo - aggiunge - vedrete un Cannavaro che va in campo con la voglia di giocare. Poi il calcio non è una scienza esatta. In molti hanno storto il naso per la mia decisione di scegliere una società come il Sassuolo: questa è una squadra ambiziosa con un progetto ben chiaro. Se si pensa ai primi anni di Chievo e Parma, questa società punta su di me per costruire qualcosa che per noi e loro è importante ed è chiaro che per qualcuno può sembrare normale''. ''Infine - conclude Cannavaro -volevo ringraziare tutti quanti, sia le persone che mi sono state vicine sia quelle che mi hanno puntato il dito contro, le vostre critiche non mi hanno abbattuto, anzi, ho sempre cercato di farle diventare uno stimolo così da rispondere sul campo. A Napoli ho vissuto un mix di tensioni, emozioni e gioie che porterò sempre dentro di me. Lascio Napoli con il sorriso sulle labbra. Spero che questo sia solo un arrivederci''.



ADL: "IL NAPOLI RESTA CASA TUA"

Mentre Fabio Cannavaro se la prende su Twitter col presidente del Napoli per il trasferimento, proprio dal social network arriva il messaggio di addio di De Laurentiis a Paolo Cannavaro. "Paolo, ti ringrazio per quanto hai dato al Napoli in questi anni - scrive il patron -. Sei stato uno splendido capitano e un grande professionista. E il Napoli resta casa tua".