Pandev attacca Benitez: "Ha smontato un gruppo vincente"

17:12 - Ha lasciato Napoli con qualche rimpianto "perché io in Italia sono stato benissimo" e un sassolino nella scarpa tanto grande da dover essere tolto immediatamente, alla prima occasione buona. Così Goran Pandev, appena approdato alla corte di Prandelli al Galatasaray, non risparmia critiche a Rafa Benitez: "Ha smontato il Napoli di Mazzarri, che era vincente. Lo dicono i fatti. E adesso è anche fuori dalla Champions".

"Quando sono arrivato a Napoli tre anni fa - dice al Mattino -, ho trovato un grandissimo gruppo. C'era affiatamento e ci sono stati risultati importanti: siamo arrivati al secondo posto e abbiamo ottenuto la qualificazione in Champions. Nell'ultima stagione, invece, il Napoli è arrivato terzo e non parteciperà alla Champions. Su questo bisogna riflettere. Io non giudico, le scelte sono fatte dalla società, con cui, ripeto, ho avuto un'ottima relazione".Ma...? "I fatti dicono che il Napoli di Mazzarri è stato pian piano smontato. Prima è andato via Cannavaro, poi Behrami, Dzemaili, Pandev... Un anno fa sono arrivati tanti nuovi giocatori, alcuni forti come Higuain, e non c'è stato alcun problema personale per me. La società ha deciso di voltare pagina quando è andato via Mazzarri, ma non capisco perché si sia chiuso così bruscamente, da un momento all'altro, un gruppo che aveva dato soddisfazioni ai tifosi: questo mi ha turbato".

Se con Benitez evidentemente qualcosa si è rotto, il rapporto con la città è rimasto saldissimo: "E infatti auguro al Napoli di vincere lo scudetto, come ha detto De Laurentiis. Lo spero per i tifosi: meriterebbero questa grande gioia".