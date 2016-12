Panchina Milan: tra i candidati spunta anche Prandelli 

19:45 - Un nome, un candidato, un allenatore giusto per il Milan. Nella testa del presidente Berlusconi l'identikit dell'uomo capace di rilanciare i rossoneri c'è già, chiaro: la cosa pressoché certa è che non si tratta di Clarence Seedorf, gentilmente ed educatamente pensionato ieri dal numero uno milanista. E allora chi? La rosa dei papabili è un poker in cui si miscela spregiudicatezza, competenza, bel calcio e carisma: Inzaghi, la scommessa, Montella, l'emergente, Spalletti, l'esperienza, Prandelli, la garanzia.

Già, anche Prandelli, il commissario tecnico che tra pochi giorni diramerà la lista degli azzurri mondiali e che si è promesso alla nazionale anche per il dopo Brasile. Il volto migliore per rilanciare l'immagine del Milan, di un Milan dal dna sempre più italiano: una suggestione, per ora, un'ipotesi che però potrebbe prendere corpo nelle prossime settimane ma che si scontra, inevitabilemente, con le esigenze della Nazionale. Un'idea che però è lì, da non scartare. Anzi da monitorare attentamente, perché nelle segrete stanze piace non poco.



Gli altri nomi della rosa sono invece noti da tempo. L'uomo Milan per eccelenza (lo slogan "Il Milan ai milanisti" è sempre più che valido) è Pippo Inzaghi. E' il favorito di Adriano Galliani, ha dalla sua la forza e l'entusuiasmo del neofita, l'intuizione e la passione del predestinato. Ha voglia di misurarsi con il grande calcio, ha la spregiudicatezza di chi le sfide le ha sempre affrontate senza timore. Vincendole quasi sempre.



Vincenzo Montella ha le stesse caratteristiche di SuperPippo (eccezione fatta per il passato non rossonero) con in più l'esperienza dell'allenatore che in Serie A si muove ormai da anni. Bene oltretutto, con un calcio che è l'essenza del pensiero presidenziale. Il problema è rappresentato dal legame con la Fiorentina: non un ostacolo da poco.



Poi Luciano Spalletti. Storia di incroci, di contatti, di promesse mancate quella del tecnico toscano e il Milan. Storia che torna oggi a farsi cronaca e che si scontra con il legame che l'ex allenatore dello Zenit ha ancora con il club russo: più del sogno dichiarato di allenare un giorno la Fiorentina, pesa allora il discorso economico, quello della buonauscita richiesta allo Zenit e quello dello stipendio per sedersi sulla panchina rossonera. Spalletti sarà a Milano la prossima settimana: ogni sviluppo è possibile.



In fondo, fuori rosa, c'è Roberto Donadoni. Oggi i riflettori sono abbassati. Attenzione però. Tutto è in divenire, tutto è ancora possibile.