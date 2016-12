Panchina d'Oro 2013: vince Conte davanti a Montella e Mazzarri

15:53 - Antonio Conte si conferma il miglior allenatore italiano secondo i colleghi di Serie A: il tecnico della Juve bissa infatti il successo dell'anno passato e si aggiudica la Panchina d'Oro 2013. E' il terzo successo per Conte che già si era assicurato il premio nel 2009 a suggello della grande annata in B con il Bari. Alle sue spalle Vincenzo Montella e Walter Mazzarri. Per quando riguarda la Serie B, la Panchina d'Oro è andata a Di Francesco.

Riconoscimento annunciato ma comunque molto gradito. "Prendo a prestito una battuta del presidente Abete - ha detto Conte - e sottolineo come sia più facile vincere che farsi votare... Battute a parte sono molto onorato di ricevere questo premio: un mese fa mi era stato assegnato quello dell'Aic con il voto dei calciatori, ora questo con quello dei colleghi allenatori, tutto questo mi inorgoglisce. Dietro al mio successo ci sono lavoro, passione, fatica, sacrificio e il mio pensiero va in questo momento in primo luogo alla famiglia che mi sopporta e supporta, poi ai miei collaboratori e ai calciatori che mi hanno portato sino a qui". Dalla Panchina d'Oro al tema scudetto: "Ribadisco anche a mente fredda - ha continuato Conte - che non abbiamo ancora fatto niente. Di certo la vittoria con il Milan è stata una tappa importante sulla via dello scudetto. La mie parole su Chiellini e Prandelli? Non ho sentito il ct ma non cambio opinione. Il mio futuro? Basta parlarne..."