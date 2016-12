Pallotta: "Tavecchio non ci può rappresentare"

13:18 - Il caso-Tavecchio rimane lì, padrone (quasi) assoluto della scena che ci porterà all'11 agosto: il lunedì del voto per eleggere il nuovo presidente della Federcalcio e per conoscere -attesissimo- il nome del nuovo ct della Nazionale. Ma il caso (o problema, meglio dire) legato al 71enne candidato non unico (l'altro è Albertini) muove ogni giorno voci e strilli e prese di posizione.

C'è un po' di tutto, in queste ore, nell'attesa che si compia il passo più atteso della settimana e dell'intera kermesse elettorale. Ovvero il colloquio che il presidente del Coni, Giovanni Malagò, avrà dopodomani, giovedì, coi due candidati alla poltrona massima della Figc. Il Coni è la sede istituzionale, sarà il momento in cui incrociare i progetti e capire come muoversi: per il bene del calcio e non per sostenere, a prescindere, tutti e due o uno solo dei candidati.

A Malagò, poi, è arrivata in queste ore la "delega" del premier Matteo Renzi, che a Palazzo Chigi, nell'incontro con gli atleti e le atlete della scherma, vittoriosi ai Mondiali, ha detto: ''Domande? Solo sulla scherma, non su Tavecchio. C'e' anche altro oltre il calcio. Vedere la scherma è meraviglioso. Sul calcio mi sento rappresentato da ciò che dirà Malagò''.

Per quel che riguarda le posizioni di voto e la volontà di procedere da parte di Tavecchio, piccole cose accadono ogni ora. Ma tutti, i presidenti della Serie A soprattutto, prima di un'altra verifica attendono che si pronunci Malagò. Dipende...

TAVECCHIO, PIOVONO ALTRI NO

Il fronte del no a Tavecchio, però, registra ogni giorno una scossa. Anche il Sassuolo, dopo Roma, Juve, Samp, Fiorentina e Cesena, ha tolto il suo appoggio al candidato. E sono sei club di Serie A, a questo punto, su 20, Ovvero un terzo. Ed è normale ritenere che la candidatura Tavecchio, a questo punto, corra seri rischi. Poi sono arrivare la parole di Pallotta, il presidente della Roma: "La nostra posizione è stata chiara fin dall'inizio. Riteniamo queste dichiarazioni imbarazzanti e umilianti per l'Italia. Non rappresenta l'Italia e nemmeno la Roma, e non capisco come alcuni club lo sostengano. Lui non è il nostro presidente di federazione", Così il presidente della Roma, James Pallotta, su Carlo Tavecchio.

UEFA: CONTRO RAZZISMO TOLLERANZA ZERO

L'Uefa è informata della vicenda di Carlo Tavecchio, candidato alla presidenza Figc, e senza entrare nel merito, ribadisce di aver adottato ''una chiara politica di tolleranza zero su razzismo e discriminazione. 'Tutte le federazioni nazionali si sono impegna a raddoppiare gli sforzi per sradicare il razzismo dal calcio''.