Pallotta: "Pjanic resta, Garcia non si tocca. Basta violenze" 

14:08 - E' arrivato a Roma James Pallotta. In un momento importante, delicato per Roma e la Roma. Al suo sbarco, ha parlato. Ha detto che Pjanic resterà alla Roma e che Garcia ci resterà a lungo. Ha detto che Roma-Juve è una rivincita che la stagione giallorossa è straordinaria, come quella bianconera e la Roma del prossimo anno avrà l'impianto di questa, migliorato. Poi sulle violenze dice basta: Roma è diversa, bisogna fermare la violenza e far tornare il calcio italiano primo al mondo.

Ecco l'intervista che ha rilasciato alla nostra Giorgia Rossi.

Pjanic farà parte del futuro della Roma?

"Sì. Dipende da lui, ma fa parte del gioco. Abbiamo già parlato con Pjanic, tutto va bene. Sono tutti felici alla Roma".

E il futuro di Rudy Garcia?

"Garcia rimarrà a lungo qui alla Roma. Non capisco perché molti pensano che possa andare via. Non capisco":

Domenica ci sarà Roma-Juventus. Una rivincita?

"Sì. Vogliamo vincere, la Juventus è un'avversaria storica della Roma e ha fatto una stagione straordinaria. Ma lo è stato anche per noi, la Roma ha fatto la miglior stagione di sempre".

Come sarà la Roma del 2014-2015?

"Sarà una Roma ancora più forte, arriverà qualche nuovo giocatore, ma l'ossatura rimarrà invariata".

Come procede il progetto del nuovo stadio?

"Sta andando avanti. Negli ultimi cinque giorni abbiamo lavorato a fondo, servono ancora alcune cose prima di presentare il progetto definitivo".

Che cosa pensa di quanto è accaduto sabato per la finale di Coppa Italia?

"Non ho visto, ma ho sentito. E' stata una tragedia terribile che nulla ha a che fare con una città come Roma. Dobbiamo fermare la violenza e il razzismo per far tornare il calcio italiano il primo al mondo".