Pallone d'Oro 2013: vince Cristiano Ronaldo

15:29 - Cristiano Ronaldo ha vinto il Pallone d'Oro 2013. Per il fuoriclasse del Real Madrid è la seconda conquista dell'ambito premio dopo quello conquistato con la maglia del Manchester United nel 2008. Si interrompe così dopo quattro anni il dominio del numero dieci del Barcellona Lionel Messi, finito dietro al portoghese come l'ala del Bayern Monaco Franck Ribery. Decisive le valaghe di gol nella Liga e in Champions League, 69 in totale.

Gli altri premi della serata di Zurigo

- Zlatan Ibrahimovic: premio Puskas per il miglior gol (rovesciata in Svezia-Inghilterra)

- Pelé: Pallone d'Oro d'onore

- Nadine Angerer: pallone d'oro femminile, portiere tedesco

- Federazione afghana: premio Fair Play Fifa

- Jupp Heynckes (Bayern): miglior allenatore del 2013

- Silvia Neid (Germania): miglior allenatore del 2013 nel calcio femminile

- Jacques Rogge: premio Fifa Presidential Award

E' stato poi nominata la top-11 dell'anno:

Neuer; Dani Alves, Sergio Ramos, Thiago Silva, Lahm; Iniesta, Xavi, Ribery; Messi, Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic.