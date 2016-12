Ottimismo Juve per l'infortunio di Tevez

16:40 - Europa stregata per Carlitos Tevez. A Lione l'Apache non ha ancora trovato il gol nelle coppe che gli manca da 1823 giorni ed è dovuto uscire infortunato dal campo al 17' del secondo tempo. L'argentino ha alzato bandiera bianca per un fastidio muscolare all'adduttore. In attesa di una conferma da parte dello staff medico bianconero, non dovrebbe essere comunque niente di preoccupante. Lo ha detto lo stesso Tevez: "Nulla di grave".

Ottimismo per l'infortunio muscolare anche da parte di Conte che nel dopo partita si è mostrato molto tranquillo: "Aveva un problema all'adduttore ed eravamo d'accordo che se sentiva qualcosa avrebbe chiesto il cambio e così è stato". Se il fastidio devesse persistere, si opterà per nuovi accertamenti clinici. Al momento la sua presenza contro il Liverno non è quindi certa. Anche se l'argentino non dovesse avere bisogno di esami strumentali, contro gli amaranto Conte potrebbe decidere per un riposo precauzionale onde evitare possibili complicazioni.

Tevez al termine del match ha twittato le sue condizioni fisiche: "Mi fa un po' male l'adduttore, ma per fortuna niente di grave".

Grandísima victoria!!! Sigamos así muchachos. Estoy bien!!salí porq tengo un dolor en el aductor. Nada grave por suerte.

— Carlitos Tevez (@carlitos3210) 3 Aprile 2014