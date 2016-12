Oronzo Canà diventa allenatore ad honorem

15:51 - Una stella brillerà nel firmamento di Football Leader 2014: è Lino Banfi, straordinario e celeberrimo attore. E’ lui l’ospite d’onore, e a sorpresa, dell’edizione di quest’anno del premio organizzato dalla DGS Sport&Cultura in collaborazione con l’Assoallenatori. E sarà proprio l’Aiac, presieduta da Renzo Ulivieri, a consegnargli un riconoscimento speciale: il diploma di allenatore ad honorem per aver rappresentato, interpretando Oronzo Canà, vizi e virtù del calcio italiano.

Al tecnico Canà sarà consegnato il tesserino di allenatore, visto che, nei film “L’allenatore nel pallone” e “L’allenatore nel pallone 2” ha interpretato in modo ironico, divertente e passionale il ruolo di trainer di una squadra di calcio, non solo guida tecnica di una squadra, ma gestore di uomini e di stati d’animo. Nelle due pellicole Canà-Banfi è stato strepitoso nell’esprimere, utilizzando il registro della comicità, il ruolo unico ricoperto dagli allenatori di calcio: punto d’incontro tra i capricci dei calciatori, imposizioni dei dirigenti, domande dei giornalisti e aspettative dei tifosi. Dal calciomercato al ritiro precampionato, dalla saudade dei giocatori brasiliani alla passerella di riti e scaramanzie, dalle esaltazioni della folla alle contestazioni del pubblico sino alle interviste nel dopo partita: Oronzo Canà è il mister per eccellenza, l’uomo che con una tenera purezza crede nel calcio pulito, al netto delle sue eccentriche ed intramontabili escandescenze. Non è un caso che l’Allenatore del Pallone è un cult movie, e non solo per le sane e molteplici risate che sa suscitare.



Il riconoscimento gli verrà consegnato nel corso di Football Leader 2014, in programma il 3, 4 e 5 giugno nella splendida cornice del Grand Hotel Il Saraceno di Amalfi. Nel corso della premiazione a Lino Banfi verrà consegnato anche il premio Leader per sempre perchè ha saputo caratterizzare decenni di comicità italiana grazie alla sua Arte di attore comico e drammatico, capace di emozionare, divertire, commuovere e riflettere. Con i suoi 102 film Banfi è altresì Leader per sempre perché ha segnato il cinema italiano, inventando un linguaggio nuovo ed originale, per aver proposto e poi imposto un personaggio unico e una comicità mai volgare ma sempre estremamente divertente, adatta ai bambini come agli adulti. Lino Banfi, Ambasciatore Unicef, è uomo e attore di rara sensibilità, maestro di vita per avere veicolato, tra le altre cose, a bambini ed adulti messaggi riferiti ai più alti valori del vivere quotidiano. Lino Banfi è e sarà sempre, per tutti questi motivi: Leader per sempre e l’ospite d’onore di Football Leader 2014.