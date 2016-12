Orlando City, ecco Kakà: "Una scelta professionale e di vita"

17:01 - Archiviata la seconda esperienza con la maglia del Milan Ricardo Kakà ripartirà da Orlando, in Florida, con la maglia numero 10: "E' dal 2012 che ho contatti per giocare in MLS e finalmente è arrivata l'opportunità. Ringrazierò sempre il Milan e Berlusconi ma la mia è una scelta professionale e di vita. Non mi aspettavo un'accoglienza del genere e non vedo l'ora di iniziare". La nuova avventura partirà nel 2015, prima un prestito al San Paolo.

LA CONFERENZA

- Spero che tanta gente venga a vederci allo stadio. Tutti speriamo che l'affetto per questa squadra possa aumentare. Serviranno i risultati per rendere contenti i nostri tifosi.

- Essere qui è uno scambio. Posso dare molto a Orlando e alla Mls e viceversa. Posso imparare molto da questa nuova esperienza.

- Non mi aspettavo un'accoglienza del genere all'aeroporto per me. Sarà un piacere conoscere una città nuova.

- Sul nuovo tecnico: ho parlato con lui l'anno scorso e anche ieri. Non abbiamo ancora parlato di come o dove giocherò. Abbiamo tempo per farlo. Penso che stia facendo un buon lavoro con questa squadra.

- David Villa è un esempio tanto quanto me. Tanti giocatori stanno pensando di giocare negli USA dal punto di vista tecnico. Non sono scelte legati ai soldi, ma proprio perché c'è la possibilità di far crescere un movimento. Piano piano i giocatori arriveranno sempre di più, molti altri verranno in Mls come me.

- E' stata una scelta professionale e di vita. Questa squadra sta crescendo molto così come la lega e ho voluto venire in America per aiutarla a crescere ancora di più. Voglio vincere la MLS qui. La mia famiglia ha preso bene questa notizia, sono molto felici di essere a Orlando.

- Ho scelto Orlando perché Flavio da Silva mi ha proposto questo. Due anni fa potevo andare a New York, ma sono felice di prendere parte a questo bel progetto.

- Ho molti amici che giocano in Mls. E' un campionato in grande crescita e spesso ho guardato questo campionato. E' ancora un mix, ci sono molti giocatori che provengono da realtà diverse. Il campionato è competitivo e questo lo farà crescere ancora di più

- Sono veramente contento di aver realizzato questo sogno di giocare negli Stati Uniti. Ringrazio tutti, è dal 2012 che tratto il mio passaggio in Mls e finalmente a febbraio giocherò qui. Grazie a tutti. Ringrazio il Milan, Berlusconi e Galliani. Il Milan è stato un club importantissimo per la mia carriera ma adesso sono molto contento di essere qui e di aprire un nuovo capitolo della mia carriera

Parla anche Flavio da Silva, amico di Kakà e mente dell'operazione: "Kakà ha preso parte a tre mondiali. Ha vinto nel 2002, ha vinto tutto con il Milan ed è stato anche eletto anche migliori giocatore del mondo nel 2007 vincendo anche il pallone d’oro. E' con grande piacere che oggi annuncio, ufficialmente, che Kakà è un giocatore degli Orlando City Soccer



LA LETTERA AI TIFOSI DEL MILAN

"Lasciare un posto che chiamiamo casa è sempre una decisione difficile. Ma casa non è solo il luogo dove lasciamo il nostro cuore, è anche il luogo che ci portiamo sempre nel cuore. E questo posto, per me, è il AC Milan. Durante questi due momenti, ancora più importante delle vittorie, è stata la maturità che ho guadagnato come giocatore. Questo club mi ha insegnato l'elemento più importante per un giocatore: l'amore e la felicità nello sport. Affetto che provo, e sempre avrò per il club e tutti i tifosi. Un amore simbolizzato da un numero, il 22. In questo momento devo lasciare nuovamente questa casa, e affrontare una nuova sfida. Ma regalo ai miei tifosi la cosa a cui tengo qui di più. Lascio il mio numero, che resterà per sempre e esclusivamente qui al Milan, come segno del rispetto per tutto quello che rappresentate per me. È bello avere una casa. È ancora meglio ricevere l'affetto e il sostegno di ognuno di voi. E conto su di voi in questa nuova tappa. Con affetto e rispetto, Kaká".