Oriali: "Problemi con la Juventus? Mai più"

17:15 - "Se i risultati sono questi ben vengano le polemiche". Lo ha detto il team manager della Nazionale, Gabriele Oriali, in un'intervista esclusiva a Raisport, riferendosi sia alle parole di ieri sera di Daniele De Rossi su Claudio Lotito ("Mi hanno spiegato che è qui perché è consigliere federale, visto che ce ne sono 21 speriamo non vengano tutti...", aveva detto il centrocampista azzurro) sia ai "problemi con la Juventus. Oriali ha annunciato di voler "sentire presto il dg Giuseppe Marotta per chiarire il tutto" dopo la vicenda Chiellini.

"Sappiamo benissimo - ha affermato Oriali nell'intervista - che il presidente Lotito è stato sia a Bari sia a Oslo, ma sa anche che all'interno dello spogliatoio non può venire. Quella è una zona franca e non si è mai visto, devo dire. Poi è chiaro, visto che attualmente è stato lui con noi, vorrà dire che per par condicio inviteremo anche gli altri consiglieri".

"Il clima tra i giocatori? Lamentele non ce ne sono state, a parte questa di De Rossi, che è un'esternazione personale", ha concluso.

Il team-manager ha parlato del caso Chiellini-Juventus. "Ci saranno altri problemi con la Juventus? Penso proprio di no - ha affermato - ho in programma di sentire molto presto Marotta proprio per stemperare e chiarire il tutto".