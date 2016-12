Olanda, Van Gaal all'attacco: "Contro il Messico serviranno i timeout"

21:26 - Il ct dell'Olanda Van Gaal va all'attacco della Fifa alla vigilia della sfida degli ottavi dei Mondiali contro il Messico, in programma a Fortaleza alle 13 ora locale. "Far disputare una partita in queste condizioni non mi sembra normale e l'umidità è talmente alta che condizionerà la partita - ha detto - I messicani saranno più abituati di noi a situazioni del genere. Una cosa è certa: ci vorranno i timeout, e noi se sarà il caso li chiederemo".

"In una partita del genere un calciatore può arrivare a perdere 4 chili e, se non beve molto, si disidrata e gli vengono le allucinazioni - ha proseguito Van Gaal - Comunque rimaniamo fiduciosi di poter fare una grande partita". La Fifa, per preservare il campo, ha vietato alle due squadre di effettuare sul manto erboso del 'Castelao' l'allenamento di rifinitura. E anche su questo Van Gaal si arrabbia "Capisco le ragioni della Fifa perché il terreno di gioco è cosa essenziale per una partita, ma se questa decisione è stata presa forse qualcosa non va".