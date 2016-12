Olanda: il bambino è troppo alto e Sneijder si sposta dalla foto

17:33 - Non solo la beffa della sconfitta all'ultimo respiro contro la Repubblica Ceca, Wesley Sneijder deve mandare giù un altro boccone amaro. Il trequartista del Galatasaray non ha partecipato infatti al consueto scatto prepartita con i compagni. Il motivo? Il bambino assegnatogli per l'ingresso in campo era troppo alto. L'ex Inter ha preferito spostarsi per non essere oscurato dal ragazzino nell'inquadratura.