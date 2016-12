Olanda, Hiddink: "Speravo in un ritorno migliore..."

10:09 - Guus Hiddink, in occasione del match contro l'Italia, è tornato a sedersi sulla panchina dell'Olanda a distanza di 16 anni dall'ultima volta. "Speravo in un ritorno migliore dopo e in una prestazione maggiormente soddisfacente - ha detto il commissario tecnico orange dopo l'amichevole di Bari -. L'espulsione di Martins Indi ha condizionato la partita. Il risultato è quello che è, dopo i primi due gol siamo comunque riusciti a limitare i danni".