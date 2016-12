Olanda, Hiddink ct dopo i Mondiali

12:30 - Guus Hiddink sarà il prossimo ct dell'Olanda. Prenderà il posto di Louis Van Gaal dopo i Mondiali in Brasile, che gli "Orange" vogliono vivere da protagonisti assoluti. L'ex allenatore del Chelsea e ct di Russia, Australia e Turchia è reduce dall'esperienza in Russia all'Anzhi, conclusa nel luglio del 2013. Gradito ritorno sulle scene anche nel suo staff: ci saranno infatti Danny Blind e soprattutto Ruud Van Nistelrooy.

Per Hiddink si tratta di un ritorno: aveva già allenato la Nazionale olandese tra il 1995 e il 1998, ottenendo il 4° posto ai Mondiali in Francia. Successivamente passa al Real Madrid, col quale vince una Coppa Intercontinentale nel dicembre 1998. Nel 2000 inizia e finisce una breve parentesi al Betis Siviglia, lasciando a seguito della retrocessione del club.



Nel 2001 viene chiamato a guidare la Corea del Sud e ottiene la consacrazione sportiva: porta gli asiatici a uno storico 4° posto finale, eliminando in successione Portogallo, Italia e Spagna. Ciò gli vale l'intitolazione di uno stadio: quello di Gwangju, chiamato "Guus Hiddink Stadium". Lascia nel 2002, e passa al Psv, dove ottiene 3 titoli olandesi e nel 2005 le semifinali di Champions, eliminato dal Milan.

Nel 2006 porta l'Australia, della quale è diventato ct, ai mondiali in Germania, una qualificazione attesa 32 anni. Viene eliminato agli ottavi dall'Italia, con un rigore di Totti al 90° minuto. Poi la Russia, che guida fino alle semifinali dell'Europeo del 2008, sconfitto solo dalla Spagna poi campione: terminata l'esperienza con la Nazionale russa ecco Chelsea, con una FA Cup, poi Turchia e Anzhi. E ora, il ritorno a casa.