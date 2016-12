Olanda, comincia la seconda era-Hiddink

10:00 - Comincia al San Nicola di Bari la seconda era dell'allenatore Guus Hiddink sulla panchina della nazionale olandese (dopo il quadriennio 1994-98) con la missione di proseguire, dopo il terzo posto in Brasile. L'amichevole contro gli Azzurri sarà un test impegnativo, affrontato senza alcune stelle "orange" (acciaccate o prudentemente preservate per la gara di qualificazione agli europei con la Repubblica Ceca, in programma martedì 9 settembre): non ci saranno infatti un fuoriclasse come Robben, un bomber come Huntelaar e poi i vari Vlaar, Clasie e Van der Vaart. Non è tra i convocati anche il portiere Vorm (peraltro poco utilizzato nell'ultima stagione dal Tottenham), mentre c'è molta attesa per il ritorno di Afellay e Pieters, che non erano convocati dall'Europeo del 2012.

La trama tattica di Hiddink sarà in piena continuità con quella di Louis Van Gaal che lo ha preceduto sulla panchina olandese, ma sarà disegnata per il 4-3-3. Come il suo avversario Antonio Conte, anche Hiddink deve prendere le misure della sua squadra in un approccio che l'imminenza della prova ufficiale della prossima settimana rende indubbiamente più delicato. Nell'undici iniziale ci saranno anche due "italiani", il laziale de Vrij e il milanista de Jong, oltre all'ex interista Sneijder. Questa la probabile formazione: tra i pali Cillessen, Janmaat e Blind terzini, de Vrij e Martins Indi marcatori, De Jong sarà il centrale di centrocampo, affiancato da Wijnaldum e da Lens. In avanti il tridente sarà formato da van Persie, Sneijder e Kuyt.