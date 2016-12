Nyon, Mourinho: "Juve e Roma grandi squadre" 

17:35 - José Mourinho si è fatto attendere, ma alla fine a Nyon è arrivato anche lui. E ha parlato di Italia e squadre italiane. "A Conte auguro tutto il meglio, il mio affetto per l'Italia è sempre grande", ha detto. Su Juve e Roma in Champions: "Sono due grandi squadre, sono contento per la Roma. Speriamo che l'anno prossimo ci sia anche l'Inter". E Torres al Milan? Aveva bisogno di cambiare, anche se preferivo che fosse andato all'Inter".