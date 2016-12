Nuovo ranking Fifa: Germania avanti a tutti

17:26 - Mondiale finito, ma ora si tirano le somme. Alla fine di Brasile 2014 si rinnova il Ranking FIFA e si registra un cambio al comando. La Germania neo Campione del Mondo si porta in vetta alla classifica. Stesso podio del Mondiale, con l'Argentina da quinta a seconda e l'Olanda da quindicesima a terza. La Spagna perde sei posizioni e scende da prima a settima. Male il Brasile (ottavo), Italia non pervenuta. Speriamo di non farci l'abitudine.

Gli exploit più evidenti sono quelli di Colombia e Francia. I colombiani, reduci dal miglior Mondiale della loro storia, salgono dall'ottavo al quarto posto, a ridosso del podio. Benissimo anche la Francia, che scala ben sei posizioni ed entra nella top 10. Entra nella top 10 come quinto il Belgio. Spariscono dalle prime dieci posizioni del ranking, oltre all'Italia, anche l'Inghilterra e il Portogallo, tutte eliminate al primo turno. Per loro, tra qualificazioni ad Euro 2016, Europei e amichevoli varie, due anni per migliorare questa classifica. C'è bisogno di una reazione, soprattutto per noi azzurri.