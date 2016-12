Norimberga: Drmic e Gebhart nei guai per una foto

23:20 - Bufera in Germania e in Svizzera intorno all'attaccante della nazionale elvetica, Josip Drmic. La colpa del 21enne è di aver posato per una foto provocatoria dei tifosi del Norimberga, suo club di appartenenza, insieme al compagno Timo Gebhart. I due, insieme a quattro ultras, si sono fatti immortalare con la sciarpa intorno al volto e con in mano oggetti pirotecnici. La cosa non è andata giù né al Norimberga, che li multerà, né alla federazione tedesca che sta mettendo in atto una dura lotta contro questo tipo di tifo.