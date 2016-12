Niente Leeds, Cellino fa ricorso: "Per far valere le mie ragioni di diritto e morali"

10:16 - Dopo la bocciatura della Football League inglese, che ha negato a Massimo Cellino l'acquisto del Leeds (club storico ora relegato in Championship) soprattutto a causa della recente condanna per evasione fiscale, i legali del presidente del Cagliari hanno annunciato che farà ricorso "per far valere le sue ragioni di diritto, morali e per mantenere gli impegni presi con i tifosi, pur essendo molto dispiaciuto e provato".

Nel tardo pomeriggio di lunedì, Cellino ha spiegato alla Bbc che il "Leeds ha bisogno di aiuto, sangue e denaro". E che, insomma, il club non può aspettare. L'imprenditore ha detto di sentirsi molto imbarazzato dalla situazione e ha ribadito di non essere andato a Leeds per fare qualcosa di male. Ha anche confermato di aver anticipato del denaro per la sua avventura inglese, ma ha anche spiegato di essere preoccupato non per i soldi, ma per il futuro del club.