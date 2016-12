Nicchi risponde a Moratti: "Guardi a casa sua"

12:38 - "Io parlo solo di arbitri e mi auguro che qualcuno impari presto a guardare in casa sua". Marcello Nicchi, presidente dell'Aia, risponde così quanti gli chiedono un commento sulle parole del presidente onorario dell’Inter Moratti, colpevole qualche giorno fa di aver criticato l'operato dei direttori di gara della serie A parlando di una certa "arroganza degli arbitri". Replica decisamente dura quella di Nicchi che, ospite a Sestri Levante per la consegna di un premio, preferisce evitare qualsiasi polemica. L'ex arbitro ricopre la carica di presidente dell'associazione nazionale dal 2009, non è quindi nuovo a risposte decise nei confronti di allenatori, presidenti e addetti ai lavori frustrati da un presunto accanimento arbitrale nei confronti delle loro squadre.