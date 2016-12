Nicchi attacca Mazzarri: "Parla e poi scappa..." 

15:51 - Marcello Nicchi attacca Walter Mazzarri. Dunque l'Inter. La polemica continua, a conferma dei rapporti tesissimi fra il mondo nerazzurro e il presidente degli arbitri. Il motivo? L'assenza del tecnico all'incontro milanese tra arbitri, allenatori, calciatori e dirigenti. L'Inter dopo 21 giornate non ha ancora avuto un rigore a suo favore. Per Inter-Catania nessuno si è lamentato. Nicchi ha trovato modo di polemizzare ancora.

"C'è chi ha tante cose da dire e poi qui non dice niente, c'è chi non conosce bene alcune norme, rischia di creare problemi agli arbitri e fare danni in campo alla propria società". Ecco Nicchi, dopo l'incontro con capitani, allenatori e dirigenti, cui non ha partecipato l'allenatore dell'Inter, Walter Mazzarri, ma il suo vice Nicolò Frustalupi.

"A chi mi riferisco? A quelli che erano assenti - ha chiarito -. A meno che non sei assente giustificato, vuol dire che...".

La giornata è stata positiva. "E' andata molto bene, non solo per la grande partecipazione ma anche per il clima veramente cordiale, disteso e costruttivo'', ha spiegato Nicchi. ''Leggiamo tutti i giorni di richieste di spiegazioni e questa è la sede per farsele dare. Siamo qui spiegare i nostri errori. Dietro ogni errore c'e' una motivazione''.

''Abbiamo fatto vedere i nostri errori e le cose fatte bene - ha aggiunto Nicchi -. Se a fine stagione si pone l'attenzione sui 5 errori clamorosi degli arbitri dell'annata, oggi potrei dire che ci sono 500 casi di cui potremmo parlare e che non riguardano gli arbitri''.