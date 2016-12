Nicchi apre alla goal-line technology e allo spray

08:48 - Tante polemiche, errori grossolani, ma anche ottime direzioni di gara e due novità positive come la goal-line technology e lo spray nel primo bilancio arbitrale di Brasile 2014. E' proprio a quest'ultimo aspetto che sembra interessato il presidente dell'Aia Marcello Nicchi, che ai microfoni Rai ha lasciato aperta la possibilità di inserire le due innovazioni anche in Serie A: "Potrebbero essere introdotte entrambe".

Lo spray utilizzato dagli arbitri per far rispettare le distanze nei calci di punizione è stata un'invenzione del calcio argentino e rappresenterebbe una novità assoluta in Serie A, mentre per quanto riguardo la tecnologia che eviterebbe il rischio dei gol fantasma, la Serie A ha già introdotto gli arbitri di porta. "Per quanto riguarda la goal-line technology è stato ritenuto più adatto l’arbitro d’area , mentre lo spray si sta rivelando più positivo del previsto, perché riduce i tempi morti durante la gara" le dichiarazioni di Nicchi, che ha commentato anche l'operato dei direttori di gara in questo inizio Mondiale: "Sicuramente per gli arbitri e´ stato un inizio sfortunato al Mondiale, ma poi nel corso delle ultime gare si sono abbastanza ripresi. Certo le partite importanti come quella d´apertura tra Brasile e Croazia sarebbe meglio affidarle a chi ha più cultura calcistica e compete nei tornei più importanti".