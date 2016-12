Nicchi apre a spray e tecnologia in Serie A e tifa Rizzoli al Mondiale

17:41 - Il presidente dell'Aia Marcello Nicchi ha risposto a 360 gradi alle domande dei giornalisti all'uscita della sede romana della Figc: "Non è tutto perduto, in Brasile abbiamo ancora Rizzoli e speriamo possa piantare la bandiera più in alto possibile". Sull'introduzione di spray e supporto tecnologico anche in Serie A ha commentato: " Noi non decidiamo, mettiamo solo in atto i regolamenti,pertanto non possiamo escluderli".

Il presidente dei fischietti italiani alla presentazione degli organici per la prossima stagione, dove al posto di Bergonzi e De Marco subentreranno Cervellera e Di Bello ha commentato anche l'attuale situazione in Figc: "Un grande amico e dirigente come Abete ha rassegnato le dimissioni, auspico che questo consiglio federale trovi presto una soluzione per riprendere con velocità il cammino di tutte le componenti. L'Italia non può concedersi spazi troppo lunghi". In chiusura spazio anche al tifo, implicito, per la presidenza Fifa: "Se la Fifa dice di sì, noi ci adeguiamo, ma tra Blatter e Platini ci sono due linee di pensiero, vedremo chi avrà torto e ragione. Platini e' un intenditore di calcio, sa come si dà un calcio al pallone, altre persone dicono cose che il tempo introduce e cambia".