Nicchi ammette: "Sull'Inter sì, qualche errore..."

12:08 - Arbitri e rigori. E non solo. Marcello Nicchi, capo degli arbitri, chiamato in causa da un’altra domenica corredata da proteste e moviole, dice due-tre cose che meritano di essere valutate.

Troppi stranieri. “Ci sono troppi calciatori stranieri nel nostro campionato, giocatori dei quali non conosciamo cultura, tradizioni e quant'altro. E’ un problema che poi si riversa nel gioco e nelle interpretazioni delle regole che da noi sono applicate in un modo e nei campionato stranieri in un altro”.

Su Verona-Juventus: ''A Verona la partita era difficile da arbitrare,si sono visti errori a posteriori, ma i rigori reclamati, secondo quanto riferito dal designatore, erano inesistenti: si trattava di episodi frutto della casualità Poi, a casa, si vede un'altra partita, per via della tecnologia".

Infine su una squadra, l’Inter, che dopo 21 giornate non ha ancora visto assegnato un rigore. "E' possibile che l'Inter abbia subito degli errori. Ma un arbitro non va ad arbitrare valutando gli score dei club, tipo: questa squadra ha avuto tot rigori, questa meno. Ci sono squadre che entrano meno in area di rigore e squadre che entrano di più, poi ci sono errori degli arbitri, così come ci sono errori degli attaccanti".

A proposito di Inter, è la prima ammissione: dopo le bacchettate, ripetute, a Moratti...