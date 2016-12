Neymar, la fidanzata smentisce di essere incinta

10:10 - Bruna Marquezine, popolare attrice brasiliana di soap opera e fidanzata di Neymar, ha smentito di essere incinta. Il caso relativo a una possibile gravidanza era montato la settimana scorsa, quando la ragazza aveva rifiutato di sottoporsi al test mensile organizzato dalla televisione per cui lavora. Ma la 18enne ha voluto porre fine alle voci tramite un comunicato del suo ufficio stampa. 'Globo', il gruppo televisivo per cui Bruna lavora (è protagonista del popolare telefilm 'Em Familia'), aveva fissato varie date per il test di gravidanza, ma la fidanzata dell'asso brasiliano si era sempre rifiutata di sostenerlo. Ora però arriva la secca smentita: Neymar non diventerà padre, almeno per il momento...