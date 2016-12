Newcastle: Jonas Gutierrez lotta contro il cancro

13:47 - Dopo il difensore del Sassuolo Francesco Acerbi, un'altra storia triste scuote il mondo del calcio. E' quella di Jonas Gutierrez, ala mancina del Newcastle, che dopo tanta sofferenza ha deciso di raccontare la sua battaglia contro il cancro iniziata lo scorso ottobre. Dopo uno scontro di gioco in un match contro l'Arsenal, l'argentino sentiva molto dolore e l'ecografia ha rivelato il male: tumore testicolare, operazione d'urgenza e asportazione di un testicolo. Sembrava tutto finito, ma non è così.



Durante il prestito al Norwich, a gennaio, la malattia era già tornata, scoperta in seguito a dei forti dolori ai reni. Ora Gutierrez è nel pieno della lotta al male e dopo tanto silenzio ha deciso di rendere pubblico il suo dolore: "Voglio raccontare la mia esperienza perché possa servire ad altre persone. Quando mi hanno comunicato la notizia sono andato a casa a piangere, poi ho deciso di tornare in Argentina e di affrontare la cosa. Me ne sono assunto i costi, il denaro non mi importa, mi interessa solo stare bene". Subito si è mossa la macchina della solidarietà e sono stati tantissimi i messaggi di sostegno a Jonas che ha ringraziato tutti via Twitter.