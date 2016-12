Neuer beato tra donne: saluta così

16:56 - Manuel Neuer si rilassa a Mykonos con gli amici e soprattutto... con le amiche. Il portierone campione del mondo ha postato su Instagram una foto in compagnia di un gruppo di ragazze (e un inrtuso) per salutare i compagni del Bayern Monaco. "Mi sto godendo le vacanze prima che ricominci tutto di nuovo" ha scritto Neuer, che si trova sull'isola insieme alla fidanzata Kathrin. E dalla foto non resta che credergli...