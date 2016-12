Nel 2018 l'Europeo-bis, nuovo campionato per Nazioni 

12:40 - Nasce il campionato europeo per Nazioni. Non sostituisce l'Europeo, ma si aggiunge a esso. Sarà un torneo con 54 Paesi, divisi in 4 gruppi, e prenderà il posto delle gare amichevoli che le varie Nazionali giocano nel corso delle stagioni. Si parte nel 2018. Il sì è arrivato ad Astana, nel corso del Congresso Uefa. Si è anche parlato del futuro capo della Fifa. Blatter ha annunciato che a giugno deciderà se candidarsi o no, nel 2015. Platini ha spiegato che dopo l'estate deciderà se entrare in competizione con Blatter.

CAMPIONATO PER NAZIONI

I delegati che partecipano al congresso dell'Uefa, ad Astana, hanno votato all'unanimità, la cosiddetta Nations league, un nuovo torneo al quale parteciperanno le Nazionali dei 54 paesi affiliati all'organismo che gestisce il calcio in Europa.

Il torneo partirà nel 2018, dopo i Mondiali in Russia: la formula è ancora oggetto discussione, la sola cosa certa è che 54 selezioni verranno suddivise in quattro gruppi. La competizione, con promozioni e retrocessioni, sostituirà la maggior parte delle amichevoli internazionali. Il premio a chi vincerà il torneo sarà la partecipazione automatica a Mondiali ed Europei

FIFA: PLATINI VS BLATTER

Michel Platini, presidente dell'Uefa, ha annunciato che affronterà "dopo l'estate prossima" l'argomento relativo a una possibile "candidatura alle elezioni per il nuovo presidente della Fifa", in programma nel 2015. Platini deciderà a quel punto se proseguire per un altro mandato al vertice dell'Uefa, o tentare la scalata al vertice della Federcalcio mondiale. "Io, come al solito, ascolterò tutti, quindi assieme prenderemo le decisioni riguardanti il futuro a breve termine".

Le parole di Platini al Congresso Uefa in corso ad Astana. Per adesso, c'è un solo candidato alla presidenza della Fifa, Jerome Champagne, ex diplomatico, già segretario generale e direttore delle relazioni esterne della Fifa.

Il numero uno del calcio mondiale, Joseph Blatter, presente ad Astana, ha confermato che rivelerà l'intenzione di ricandidarsi o meno alla presidenza nel congresso che la Fifa terrà il 10 e l'11 giugno, a San Paolo del Brasile.