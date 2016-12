Nedved scivola su caso Chiellini-Suarez 

19:15 - Nedved che spiega il caso-Conte il mercato-Juve, parla da dirigente. Nedved che parla di Chiellini e Suarez e dà del "bambino" al suo giocatore (Chiellini, appunto) è un dirigente che sbaglia a parlare così, ammesso che la traduzione del testo di una intervista rilasciata al quotidiano ceco Denik Sport sia quella giusta. Perché, come minimo, Pavel dovrà chiarirsi col difensore bianconero e azzurro e perché tutto quanto è accaduto attorno a quel morso riguarda Suarez. Chiellini è stato soltanto vittima.

Dunque Nedved ha detto: "Per certi verso Suarez lo capisco, io ero un po' come lui in campo, anche se certe cose non le approvo. Non so perché continua a mordere, ma al momento del fattacio ero infuriato con Chiellini. Si è comportanto come un bambino andando a far vedere il morso all'arbitro, ne ho parlato con Marotta e ne parlerò con lui. Chiellini poi si è comportato in modo inteligente, chiedendo la riduzione della squalifica di Suarez, che è un grande giocatore. Due anni fa lo stavamo prendendo alla Juventus". Si attendono precisazioni da parte di Nedved. E quel confronto con Chiellini. Perché le parole del dirigente bianconero, ribadiamo, a proposito del "bambino" , sono del tutto fuori luogo