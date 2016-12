Nazionale, Rossi sogna il Mondiale: "Per questo mi alzo la mattina"

19:19 - Giuseppe Rossi ha un chiodo fisso: Brasile 2014. In attesa di sapere se farà parte della spedizione azzurra di Cesare Prandelli, l'attaccante della Fiorentina pubblica su Twitter un video pubblicitario dei campioni che andranno al Mondiale e scrive: "Questo è il motivo per cui mi sveglio ogni mattina". Poi l'hashtag "Tutto o niente". Pepito ci crede. Per convincere il ct ha solo una settimana.

Questo è il motivo per cui mi sveglio ogni mattina This is why i wake up every morning #allin or nothing... http://t.co/tDj7OoosWD

— GIUSEPPE ROSSI (@GiuseppeRossi22) 24 Maggio 2014