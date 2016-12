Nazionale, Prandelli: "Ho firmato, è ufficiale"

14:00 - "Scusate il ritardo ma il ritardo era dovuto al fatto che abbiamo firmato il contratto". Così il ct della Nazionale Cesare Prandelli ha ufficializzato il suo prolungamento dell'accordo con la Federcalcio fino al 2016. "Sì sì, è ufficiale. Fino agli Europei - ha aggiunto il ct azzurro - Vi abbiamo spiazzati". In mattinata era stato lo stesso presidente federale Abete ad annunciare che per la firma di Prandelli "sarebbe stato il giorno buono".

"Adesso non entriamo nei dettagli, ora abbiamo un obiettivo troppo importante - ha proseguito Prandelli - Da settembre parleremo di progetti e programmi. La disponibilità c'era già due mesi, questo periodo è servito per formulare il contratto. La Federazione ha voluto coinvolgermi anche per quanto riguarda i diritti d'immagine, l'attesa per la firma è dovuta a questi motivi". L'ingaggio del ct sarà di 1 milione 450 mila euro.



Poi il ct azzurro passa a parlare delle cose di campo: "Abbiamo fatto una settimana di lavoro importante e tutti stanno abbastanza bene. Le risposte sono buone. I 23? Non ho ancora deciso, saranno importanti questi quattro giorni. Poi c'è la partita di sabato".



Sull'episodio degli insulti razzisti nei confronti di Balotelli: "Su cento persone che guardavano l'allenamento, 99 hanno fatto cori positivi e poi è passato un deficiente: forse quella persona non dovrebbe far notizia. La reazione è umana, essere offeso per il colore della pelle è inaccettabile". E ancora sulla preparazione in vista del Mondiale: "Ora stiamo facendo un lavoro fisico. Dal punto di vista tecnico-tattico stiamo proponendo ai calciatori qualcosa di particolare, ma è una situazione che si può modificare. Lavoreremo su una base di gioco dove i giocatori devono sapere cosa fare e cosa non fare. E decideremo di cambiare l'atteggiamento o perché sei in difficoltà o perché devi rimarcare una situazione in mezzo al campo".



Sull'uso di Twitter: "Abbiamo deciso di lasciare la massima libertà ai calciatori di esprimersi e di rapportarsi con i tifosi anche durante il Mondiale. Pepito Rossi? Ho visto in lui un ragazzo che sta facendo grandissimi sacrifici e sta sognando a occhi aperti: questo è un messaggio che deve far riflettere tutti".



"Renzi? Non ci siamo sentiti - ha detto ancora Prandelli - Sono contento come il 40% degli italiani che lo hanno votato".