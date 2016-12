Nazionale, Prandelli: "Balotelli importante come tanti altri"

13:26 - "Balotelli? E' un punto importante per questa Nazionale, così come tanti altri giocatori. L'importante è arrivare preparati al Mondiale". Così Cesare Prandelli,intervenuto alla presentazione del progetto "Illumia, la tua nuova energia", ha specificato ai microfoni di SportMediaset. "Mario deve ascoltare Seedorf e tirare fuori le emozioni che ha dentro". Infine, riguardo l'eventualità di rivedere Cassano in azzurro: "Sta facendo bene... come molti altri".

Il cittì azzurro non chiude del tutto le porte al fantasista del Parma, che tanto sta convincendo quest'anno in Emilia con le sue 11 reti in 24 partite. "Ci sono tanti giocatori che hanno una creatività straordinaria come Antonio, Pirlo è uno di questi- ha spiegato il commissario tecnico- Comunque a fine campionato valuteremo".