Nazionale, Prandelli: "Balo? Io ho sentito i cori belli"

19:11 - "Io ho sentito soltanto cori belli. Se poi ce n'è uno che fa più notizia non posso farci niente, pazienza". Il ct della Nazionale Cesare Prandelli minimizza e liquida con poche parole l'episodio avvenuto in mattinata e che ha avuto come protagonista Mario Balotelli, bersaglio di cori razzisti arrivati dall'esterno del Centro tecnico di Coverciano mentre i giocatori azzurri si stavano allenando in campo.

Molto più duro il commento del presidente della Figc Giancarlo Abete: "Sono comportamenti inaccettabili da parte di singole persone, che non dovrebbero esserci, ma che dobbiamo mettere in conto", ha detto a margine di un convegno organizzato a Milano.

"Ho letto la notizia d'agenzia, ma non ho altre informazioni. L'importante è che si sia trattato di pochi irrispettosi".

Sul rinnovo di contratto del ct Prandelli, Abete ha spiegato: "E' tutto pronto e nei prossimi giorni, ben prima della partenza per i Mondiali, sarà tutto definito. Come ha ricordato il ct, è solo una questione di tempi tecnici, un fatto di natura formale. A livello sostanziale è stata sufficiente una stretta di mano".