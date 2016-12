Nazionale, Prandelli a Pepito Rossi: "Ti aspetterò fino all'ultimo giorno"

20:26 - Cesare Prandelli tranquillizza Pepito Rossi, a rischio Mondiale dopo il brutto infortunio: "Deve stare sereno e cercare di recuperare - ha detto il ct azzurro - Ci siamo sentiti, sono sicuro che troverà dentro di sè la carica e la forza per recuperare. Conosce la considerazione che ho di lui e sa che lo aspetterò fino all'ultimo giorno". Poi sull'exploit del giovane Berardi. "Sta dimostrando di avere qualità ma facciamo le cose per gradi".

"Non buttiamogli addosso troppe responsabilità - ha detto ancora Prandelli sull'attaccante del Sassuolo, autore di un poker al Milan - Deve tornare in Under 21 dove aveva interrotto un percorso. Lo seguiremo, è un ragazzo del '94 e bisogna considerare anche l'età. Lungo la strada che ci porta al Mondiale abbiamo una squadra virtuale in testa e il campionato ci dirà se le nostre idee sono giuste, sperando di non avere altri infortuni gravi". L'ultimo test per gli azzurri prima del Mondiale sarà contro la Spagna. "Se non fosse ufficiale, direi che avrei evitato la Spagna", ha ammesso.



Prandelli infine ha commentato l'arrivo di Seedorf sulla panchina del MIlan. "Il 'Professore' non sbaglia mai. Ha una grande personalità ed è un intenditore di calcio. Quando l'ho incontrato ha sempre avuto l'opinione giusta sulle partite e sono certo che farà bene".