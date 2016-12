Nazionale, Perin: "Gilardino resta un grande campione"

16:42 - Dopo un'ottima stagione al Genoa, Mattia Perin si è conquistato un posto tra i convocati di Prandelli: "Spero ci siano tante possibilità di andare in Brasile - ha dichiarato al Chiambretti Supermarket di Italia 1 -. Ma deciderà Prandelli". Lo stesso ct che ha escluso il suo compagno di squadra Gilardino: "E' dispiaciuto perché non se l'aspettava. Riuscirà a superare questo momento. Resta comunque un campione dentro e fuori dal campo".

"Il mister ha dovuto fare delle scelte - continua Perin - e purtroppo lui non è rientrato in queste, ma ciò non toglie nulla al suo valore". Infine, quando gli viene chiesto qual è il portiere a cui si è ispirato da ragazzo, Perin ha risposto: “Come molti altri della mia età, sono cresciuto con il mito di Gigi Buffon. Gigi e la D’Amico? Posso parlarvi del Buffon portiere, ma non della vita privata dei giocatori. Ognuno è libero di fare quello che crede”.