Nazionale, Massimiliano Allegri verso la panchina azzurra

11:16 - Massimiliano Allegri ha sorpassato Alberto Zaccheroni nella potenziale corsa alla panchina della Nazionale. L'ex allenatore del Milan ha incontrato recentemente e in un paio di occasioni i vertici federali, cominciando a discutere di aspetti legati alla programmazione tecnica e anche di questioni contrattuali, pur senza scendere ancora nel dettaglio di un impegno che sarà come minimo di due anni, con orizzonte i prossimi Europei.

Il sorpasso di Allegri su Zaccheroni è piuttosto rilevante ma non ancora definitivo; sull'attuale tecnico del Giappone, molto gradito al vice presidente federale Albertini, pesano i dubbi legati alla sua assenza dall'Italia da parecchio tempo e i rischi di un eventuale flop al Mondiale e quindi, una ricaduta sull'immagine della nazionale.

Ad ogni modo i tempi non sono ancora maturi perché formalmente Prandelli non ha ancora annunciato il suo addio all'Italia; l'incontro con la federazone è previsto dopo l'amichevole del prossimo 5 marzo a Madrid con la spagna. Molto probabilmente Prandelli non rinnoverà il contratto, nonostante gli stiano venendo a mancare le due opzioni più prestigiose: il milan sul quale adesso siede Seedorf e la Juventus, dove conte, nonostante qualche lusinga all'estero, è orientato a rinnovare con quel famoso contratto alla ferguson.

Per Prandelli al momento c'è una potenziale possibilità al Tottenham se resterà Franaco Baldini oppure un'attesa in aggiornamento professionale. Di certo, al momento, se non cambieranno le cose c'è che Allegri, sponsorizzato tra gli altri da Galliani, ha già dato la sua disponibilità a sedersi sulla panchina azzurra e superato la concorrenza di Zaccheroni.